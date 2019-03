Brand i lade opdaget tidligt fredag morgen

Ullerslev: Tidligt fredag morgen udbrød der ild i en lade ved en gårdbygning på Lundevej i Ullerslev. Alarmen om branden kom klokken 5.00, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Det stod fra starten klart, at der ikke var fare for dyr eller mennesker i forbindelse med branden, da laden ifølge politiets oplysninger bruges til at opbevare byggematerialer.

- Vi har endnu ikke nogen gode bud på årsagen til branden, men der er umiddelbart elinstallationer i laden, siger vagtchef Thomas Bentsen.