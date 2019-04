Sent tirsdag aften udbrød der brand i Haveforeningen Skovly. Det gik ud over en fælles pavillon, som bruges i forbindelse med petanque og sommerhygge. Foreningens formand ærgrer sig.

Nyborg: - Det er godt nok en lille verden, man lever i, når man kan finde på sådan noget.

Formanden i Haveforeningen Skovly i Nyborg, Benny Thomsen, har ikke meget til overs for den eller de personer, der sent tirsdag aften satte ild til foreningens fælles pavillon.

Personligt er han i hvert fald overbevist om, at branden var påsat.

- Der er godt nok trukket strøm ud til pavillonen, men jeg kan ikke se, at det har haft noget at sige overhovedet. Og der er ingen personer, som har haft noget at gøre derude, siger formanden, der ærgrer sig.

- Jeg synes, det er frygteligt, at nogen kan få sig selv til at ødelægge noget, der er til glæde for mange, sukker han ved synet af de forkullede planker.

Branden er opstået på pavillonens bagside og har lavet et hul, så man kan se lige igennem. Størstedelen af konstruktionen er dog intakt.

Ifølge Peter Krogh Frausing, der er journaliststuderende ved SDU, var det en hundelufter, som meldte branden til politiet ved klokken 21.21. Han var selv til stede cirka to minutter senere og talte i den forbindelse med to naboer fra villakvarteret.

Onsdag morgen blev haveforeningens formand ringet op med beskeden om, hvad der var sket. Formanden oplyser til Fyens Stiftstidende, at foreningen heldigvis er forsikret.

Det er ikke mere end et par dage siden, at der blev sat nye vinduer i fælleshuset ved siden af. Også det var en forsikringssag, efter at der tidligere i år blev begået indbrud i fælleshuset - i øvrigt samme aften, som Danmark vandt VM i håndbold. Men derudover er det efterhånden flere år siden, at foreningens har været plaget af indbrud, brand eller hærværk, fortæller han.