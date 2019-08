Borgmestergården: Levende husdyr hitter

Levende dyr på Borgmestergården i sommerens løb var et tilløbsstykke. Museet er parat til at invitere nye husdyr indenfor i 2020.

Nyborg: Vrinsk, vuf- og vuffelivvov har blandet sig med ændernes snadren og rappen, hønsenes klukken og grisens insisterende grynten.

Dyrelyde har nemlig for første gang denne sommer været stærkt repræsenteret på Borgmestergården, hvor snakken mellem museets medarbejdere og gæster ellers fylder det meste.

De to- og firbenedes besøg har vist sig som et godt indslag i forhold til formidling af de gamle danske husdyr, og deres anvendelse i husholdningerne. Men i høj grad også til besøgstallet på det levende museum i Nyborg.

- Det er første gang, at vi har rigtige, levende dyr på museet. Vi startede godt nok i juli med et dødt - nemlig lammet, der blev slagtet. Men ellers har vi haft syv onsdage, som har været rigtigt godt besøgt med især børnefamilier og bedsteforældre, påpeger museumsinspektør Sara Hanghøj, Østfyns Museer.

Et sted mellem 70 og 80 besøgende har hver onsdag i sommerens løb lagt vejen forbi den gamle borgmestergård for at kigge på dyr og deltage i de tilhørende aktiviteter.