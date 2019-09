Borgmesteren: Ingen mælk og honning

Nyborg: Selv om der er ekstra milliarder til velfærd på vej til kommunerne, får aftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) om kommunernes økonomi næste år en lunken modtagelse på rådhuset i Nyborg.

- Det er først, når vi kender fordelingen mellem de enkelte kommuner, vi ved, hvor vi står. Men det er ikke en aftale, der betyder, at vi kommer til at flyde i mælk og honning. Vi får lidt bedre mulighed for at håndtere det øgede pres på udgifterne, men aftalen modsvarer ikke én til én de udfordringer, vi står overfor i fremtiden, fastslår Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

Regeringen og KL fremlagde fredag hovedtrækkene i aftalen om kommunernes økonomi.

Parterne har aftalt, at kommunerne i forhold til sidste år skal have yderligere 2,2 milliarder kroner til velfærd, mens der er 1,3 milliarder kroner ekstra til anlæg.

Men hvordan pengene bliver fordelt mellem de enkelte kommuner, er der endnu ingen, der ved.