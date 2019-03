Borgmester går i rette: Udvalg afgør selv mødetider

Nyborg: Social- og Familieudvalget gør det. Det samme gør Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældreudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Skole og Dagtilbudsudvalget. Bare for at nævne en god håndfuld.

Som tidligere omtalt i Fyens Stiftstidende vælger langt de fleste politiske fagudvalg at placere mødetidspunkterne i dagtimerne, og det har vakt kritik fra flere fremtrædende medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Det gælder blandt andet Per Jespersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, som ved siden af posten som byrådsmedlem skal passe et pendlerjob i København. Og det kan være svært at nå begge dele.

Men møderne er ikke fastlagt af hensyn til embedsmændenes arbejdstid, understreger borgmester Kenneth Muhs (V) som reaktion på Per Jespersens udtalelser om, at han har svært ved at forstå, hvorfor udvalgsmøderne ikke kan ligge unden for rådhusets normale åbningstid.

- Det er alene udvalgene, der selv beslutter den slags. Desuden er der masser af eksempler på, at kommunalt ansatte bliver bedt om at møde i forbindelse med forskellige punkter på Økonomiudvalgets dagsorden, også uden for den normale arbejdstid, påpeger han.

Fyens Stiftstidendes gennemgang viser, at der sjældent er fuldt hus til udvalgsmøderne. Kun Erhvervs- og Udviklingsudvalget har haft held til at samle alle medlemmer, viser referater fra møder i 2018 og 2019. Udvalget mødes i øvrigt klokken 8.30 om morgenen.