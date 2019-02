Borgmester: Alle sten skal vendes i sag om overvågning

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), vil på et ekstraordinært møde i dag redegøre for sagen om videoovervågning af kommunens ansatte.Foto: Peter Leth-Larsen

Socialdemokratiet og SF i Nyborgs byråd vil et ekstraordinært møde i dag forlange at få en åben redegørelse for sagen, hvor kommunalt ansatte blev videoovervåget i det skjulte.

Økonomiudvalget er ekstraordinært indkaldt fredag morgen. Følg sagen på fyens.dk.

Nyborg: Der skal være fuld åbenhed om sagen. Sådan lyder kravet fra Socialdemokratiets og SF's gruppeformænd forud for et hasteindkaldt møde i Nyborg Kommunes økonomiudvalg i dag. På mødet vil de to partier forlange at få en redegøre for den meget omtalte sag, hvor konsulenter fra it-firmaet Prueba Cybersecurity benyttede sig af falske identiteter og skjult videoovervågning. Fyens Stiftstidende og DR har de seneste dage beskrevet de opsigtsvækkende metoder, it-firmaet benyttede sig af i et forsøg at teste datasikkerheden i Nyborg Kommune. En test, der i øvrigt blotlagde både sjusk og manglende omhu i kommunens omgang med personfølsomme og andre fortrolige oplysninger.

Borgmesterens ansvar Sagen har sendt noget, der minder om chokbølger, gennem store dele af byrådet i Nyborg. I Socialdemokratiets og SF's byrådsgrupper er der udbredt utilfredshed med de oplysninger om den, lokalpolitikerne hidtil har fået. Nu kræver de en redegørelse. Og der skal ifølge Socialdemokratiets gruppeformand, Sonja Marie Jensen, være en redegørelse med fuld åbenhed. - Og vi har sammen med SF forlangt, at den kommer fra borgmesterens, fordi det er ham, der ifølge styrelsesloven har det øverste ansvar, siger hun. Sonja Marie Jensen hørte første gang - og fra anden side - om den skjulte overvågning af medarbejdere på 4kløverskolen i december. Hun bad efterfølgende om en redegørelse, men må efter de oplysninger, der nu er kommet frem, konstatere, at byrådet så langt fra er blevet informeret tilstrækkelig om sagen. - Vi skal naturligvis sørge for, at vi respekterer kravene til datasikkerheden. Men det vigtigste er, at vi behandler medarbejderne ordentligt, understreger Sonja Marie Jensen. SF's gruppeformand, Suzette Frovin, forventer at få en ordentlig gennemgang af sagen på dagens ekstraordinære møde i økonomiudvalget. - Vi skal selvfølgelig tage hånd om datasikkerheden, men jeg er meget skeptisk overfor at bruge metoder, hvor man lokker medarbejderne til at begå fejl, tilføjer hun.

Alle sten skal vendes Det er et synspunkt, Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), deler. - Alle sten i den her sag skal vendes, så det er fint, at jeg får mulighed for at redegøre for den i økonomiudvalget, tilføjer han.