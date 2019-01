Borgerforslag: Byg kæmpe hal på Cirkuspladsen

Den tidligere leder af Nyborg Idrætscenter, John Sørensen, foreslår at der bygges en "box" - altså en kæmpe hal på Cirkuspladsen ved Banegården - mens Nyborg Lynfrost skal bruges til et stort parkeringshus.

Derfor foreslår John Sørensen, at Nyborg bygger den store opvisningshal på Cirkuspladsen ved banegården. Det vil sige folk kan køre nærmest til døren i tog, og dem, som måtte bruge bilen, kan køre af motorvejen få hundrede meter væk og parkere i et nyt parkeringshus på Nyborg Lynfrost og derfra gå de sidste par hundrede meter til den nye "box".

- I den anledning havde jeg i mit tidligere job som centerleder i Idrætsanlæggene ....møde med borgmesteren omkring dette oplæg. Borgmesterens frygt for at bygge en ny opvisningshal på dette sted (ved Nyborghallerne, red) var den meget større trafik, der ville komme i området.

- Jeg har tidligere lavet et oplæg til en ny "Box" i Nyborg - dengang en udvidelse af hal 2 ved Nyborghallerne. NGIF Håndbold har ligeledes været hos Nyborg Kommune for at få yderligere halvgulv/opvisningshal, skriver John Sørensen i sit forslag og fortsætter:

Nyborg: En kæmpe hal til store begivenheder som håndboldkampe og rockkoncerter. Genoptræningscenter for de ældre, sundhedshus, bibliotek, bowlingcenter og meget mere. Alt det skal bygges på Cirkuspladsen lige over for banegården - og bilerne skal parkeres i et stort parkeringshus opført på Nyborg Lynfrost-grunden.

John Sørensen er uddannet bankmand, men arbejdede en årrække som leder af Nyborgs idrætshaller mv, men gik på efterløn for et par år siden.Han er formand for NGIF's koncertudvalg og har været med til at arrangere mange koncerter i Nyborg og andre steder på Fyn. Han er formand og kontorleder for Nyborgnet - det, der tidligere hed Nyborg Almene Antennelaug.

Nære funktioner

John Sørensen forestiller sig, at en ny kæmpehal på Cirkuspladsen ikke bare skal bruges til store sports-events, koncerter og lignende. Det skal også være et center for byens og kommunens borgere i det daglige. Derfor forestiller han sig, at centret kan rumme et sundhedshus, bowlingcenter, frivilligcenter, bibliotek, skøjtehal og meget mere.

- Jeg forestiller mig et kraftcenter for hele byen, siger John Sørensen, der ikke har nogen præcis ide om, hvor pengene til byggeriet skal komme fra.

- Økonomien bør ikke være nogen begrænsning, når man snakker om denne slags forslag. Men jeg forestiller mig en investor ind over som ejer, og hvor kommunen så kan leje sig ind. En lignende model har de brugt i Randers i forbindelse med en ny stor hal, siger John Sørensen.

I hans forslag understreges det, at en stor hal, der skal trække folk til koncerter og store sportsbegivenheder fra hele landet, kun bliver en succes, hvis der er tilstrækkeligt med p-pladser. Det er derfor inddrager han Lynfrost-grunden til et stort p-hus.

- På grund af forureningen på Lynfrosten synes jeg, det virker rigtigst at bygge centret på Cirkuspladsen og så lade bilerne holde på Lynfrosten, siger John Sørensen.

Nyborg råder ikke nogen stor idrætshal til store sportsbegivenheder og koncerter, men der har flere gange været forslag fremme om at bygge en moderne, stor og fleksibel opvisningshal. Blandt andet foreslog NGIF Fodbold og Håndbold i 2017, at man river hal to ned ved Nyborghallerne på Frisengårdsvej og bygger en opvisningshal i stedet.

Også under valgkampen sidste år var sagen fremme. Blandt andet foreslog lokallisten Folkepartiet Nyborg et center med opvisningshal bygget på Nyborg Lynfrost-grunden.