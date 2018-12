Børnebørn til kødgryderne

Nyborg: Livretterne hos bedsteforældrene og børnebørnene er sikkert ikke ens, men nu kan de to generationer få en fælles smagsoplevelse, når Hjerteforeningen i Nyborg inviterer til "Børnebørnenes madværksted" - et kursusforløb over fire gange.

- Det er sjovt og hyggeligt at tilberede mad sammen. Jeg opfordrer derfor bedsteforældre til at invitere deres barnebarn med i køkkenet for at svinge piskeris og grydeske sammen og nyde hinandens selskab, udtaler Betina Egede Jensen, frivilligchef i Hjerteforeningen, i en pressemeddelelse.

Der er plads til otte børn i 4.-6. klasse med bedsteforældre på kurset, hvor de kommer rundt om både morgenmad, madpakker, eftermiddagssnacks og festmåltider.

Den samlede pris for kursusforløbet er 240 kroner. Madkurset foregår i køkkenet på Birkhovedskolens Skolekøkken, og første gang er mandag 14. januar fra klokken 16-19.

Tilmelding foregår på mailen vindingevej180@live.dk, eller til Jørna Nielsen på telefon 2326 4732.