Børne-Bastionen

Nyborg: Der hersker en herlig afslappet sommerstemning ved Bastionen i Nyborg i denne tid.

Den ellers så triste parkeringsplads er omdannet til et børne-legeland, hvor ungerne kan hygge sig med hoppeborg, mini-minigolf, bålplads, dart med en gigantisk skive og meget mere.

Kulturhuset kalder det "Sommer på Bastionen", og ud over legelandet er der mange af dagene underholdning for børn og voksne. Onsdag var der mimeteater, torsdag kommer Kvintus forbi klokken 13 med lækker musik, og fredag er der flere koncerter: Mattis Vural klokken 13, tromme-tornadoen Nordic Performers klokken 15, og klokken 17 spiller Bound by Law.

Det hele rundes af lørdag klokken 12, hvor Æsken laver tivolifest for børnene.

Når det er slut, er det tid til sommerferie for Bastionens personale, inden der varmes op til en travl efterårssæson.