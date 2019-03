Børn og unge i Nyborg går til filmen

Nyborg: Onsdag bliver der en herlig duft af film-stjerner og røde løbere ved KinoVino i Nyborg. Men stjernerne er ikke krukker fra Hollywood, men derimod lokale elever, der har knoklet med deres film for at blive klar til EDIT24 - den årlige filmkonkurrence på Fyn.

EDIT24 er et unikt koncept, der giver elever i 4.-7. klasse på Fyn mulighed for at lave deres egen film på mobil og tablet. Eleverne står selv for det hele fra idé til færdigredigeret film.

EDIT24 foregår i de ni fynske kommuner, som er medlem af Kulturregion Fyn. Formålet er, at få filmmediet ud til børn og unge, øge deres forståelse af film og give dem hands-on-erfaring.

Deltagelsen i år er rekordhøj og alene i Nyborg Kommune deltager 550 elever i projektet. De deltagende klassers film får premiere ved lokalgallaen i KinoVino onsdag, hvor deltagerne også får mulighed for at se hinandens film og for at møde Lars Neckelmann fra Docfilm, som inspirerer med sin professionelle viden om film.

En jury vil kåre en vinder samt en tildele en særpris for hver af de 4 årgange inden der til sidst kåres de to vinderfilm, der går videre til den fynske finale. Der vælges både en vinderfilm for 4.-5. årgang og en vinderfilm for 6.-7. årgang. Årets jury består af Torben og René fra Nyborg Bibliotek samt Jacob og Simon, som ejer KinoVino sammen.

Vinderfilmene ved onsdagens lokalgalla i Nyborg går videre til Den Fynske Galla, der afholdes fredag den 5. april i Scala Svendborg. Her kåres de fynske vindere og deltagerne har mulighed for at møde den 15-årige skuespiller Safina Coster-Waldau, der spillede med i DR's julekalender "Theo og Den Magiske Thalisman".

EDIT24 er en del af projektet "Film for børn og unge" under indsatsområdet "Fyn er Film". Projektet er støttet af Kulturministeriet og FilmFyn.