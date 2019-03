Politikerne tager fejl, hvis de tror, at det går meget godt for butikkerne i Nyborg. Virkeligheden er desværre, at der bliver stadig færre kunder i gågaden, lyder det fra Bodil Sørensen, som har kastet sig ind i kampen mod et nyt butiksområde på Lynfrosten. Det vil skabe to bymidter, advarer hun. Foto: Kasper Riggelsen