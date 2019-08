Mere vil flora, som her ved Strandparken i Nyborg, er ren nektar for bier og andre insekter. Foto: Klaus Wind

Bier og insekters bestøvning er vital for mangfoldigheden af vilde planter. Sekreatriatsleder Rune H. Sørensen fra Danmarks Biavlerforening har gode råd til, hvordan haveejere, landmænd og kommuner bliver bivenlige

Nyborg: Over hele landet er der behov for en indsats for at sikre de bestøvende insekter som bier, humlebier og andre. Det handler om en ændret indstilling til naturen, ifølge Rune H. Sørensen.

- Skal vi have flere blomster og levesteder til insekterne, så skal vi acceptere, at "ukrudt" får lov at blomstre samt at kvas får lov at ligge og forgå. Det kan blive en fryd for øjet, når vi får et landskab med flere blomster, fremhæver Rune H. Sørensen.

Her kommer han med nogle gode råd til haveejere og kommuner, der kan være med til at fremelske flere bier og flere blomster:

1) Plant bivenligt: Den indsats opfordrer særligt til at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter og vælge de rigtige planter såvidt det er muligt. Det skal sikre, at der er blomster hele sæsonen - lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret. I plænen er kløver også lig med blomster til bierne.

2) Klip bivenligt: Vi er generelt blevet vant til, at alt er kortklippet. Men hyppig klipning fjerner ofte blomsterne. Denne indsats handler om at klipppe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring. I haven kan det hjælpe at udskyde klipning af hækken til efter afblomstrng og lade bellis, kløver og mælkebøtter blomstre i plænen.