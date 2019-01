Bliv bedre til at huske

Nyborg: Vil du gerne træne hukommelsen og holde hjernen i gang? Så kunne der være inspiration at hende på Bastionen i Nyborg torsdag 24. januar klokken 18.00-20.30.

Her holder Ole Larsen foredrag om husketeknikker. Foruden at have gode tips til, hvordan man kan blive bedre til at huske, så har Ole Larsen også andre tricks i ærmet. Han har nemlig mange års erfaring som tryllekunstner, hvilket foredraget vil bære præg af, står der i pressemeddelelsen.

Det er gratis for medlemmer af Østfyns Erhvervsråd at deltage. Organisationen byder også på lidt godt til ganen.

/cak