Blichfeldt spiller i biffen

Nyborg: Det er en af Danmarks mest anerkendte og rutinerede sangere, som fredag den 20. september går på den intime scene i Kino Vino i Nyborg.

Anders Blichfeldt, der for tiden medvirker i TV2's populære musikprogram "Toppen af poppen", har været et navn på de danske musikscener i de knap 30 år, der er gået, siden han sammen med kollegaen Peter Viskinde dannede rockbandet Big Fat Snake.

Efter at Big Fat Snake nu er opløst, fokuserer Anders Blichfeldt på den solokarriere, hans soloshow "Vejen videre" er en væsentlig del af.

Ud over at spille egne sange benytter Anders Blichfeldt også lejligheden til at fortælle historier fra sin lange karriere, privatlivet og om alderdommen, der i hans tilfælde blandt andet førte til en værtsrolle på seniorernes egen tv-station, TV2 Charlie.

Sidst, Anders Blichfeldt besøgte bæltbyen, var da også som syngende vært i TV2 Charlies "Rockshow". Det samlede både i 2017 og 2018 tusinder af publikummer til de musikalske tv-optagelser på Torvet.