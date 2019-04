Biskop: Gammel sognegrænse skaber usikkerhed

Forslaget fra biskop Tine Lindhardt om at nytænke sognegrænsen mellem Vindinge og Nyborg møder modstand. Det ene sogn risikerer nemlig at miste sin præst.

- Jeg er bekendt med, at der igennem tiden er dukket et par stykker op, som ikke kunne forstå, de ikke kunne stemme ved menighedsrådsvalget i Nyborg, men det er ikke mange. Vi har ingen intentioner om at rykke grænsen længere mod Vindinge, for det vil jo måske have den følge, at Vindinge mister deres præst, siger han.

Formand for Nyborg menighedsråd, Torben Hårbøl, anerkender dog, at den nuværende sognegrænse kan give anledning til problemer. Blandt andet kan der opstå forvirring, når der skal stemmes til menighedrådsvalgene. Alligevel vil formanden ikke rykke på sognegrænsen, da det kan betyde, at Vindinge Sogn ville miste deres præst.

I et samlet svar, svarer de to menighedsråd dog, at de ikke har i sinde at ændre sognegrænsen.

Formand: Ingen grund til forvirring

Formanden for Vindinge Sogn, Knud Bjørn, finder det ikke relevant at diskutere en ændring af sognegrænsen og det potentielle tab af deres præst, når nu der er enighed blandt de to menighedsråd. Han ligger heller ikke søvnløs over de personer i området omkring Pilshuse, som er forvirret over deres tilhørsforhold.

- Det kan undre lidt, da samtlige huse i Vindinge Sogn får husstandsomdelt vores kirkeblad. Så den holdning kan jeg ikke rigtig have sympati med. Det kan ikke forbigå manges opmærksomhed, at man bor i Vindinge sogn, bemærker menighedsrådsformanden.

Tilbage i Nyborg får Fyens Stiftstidende et vævende svar, da avisen spørger Torben Hårbøl, om han som formand i Nyborg Sogn ikke burde varetage nyborgensernes kirkeliv i stedet for at holde hånden over præstestillingen i Vindinge.

- Så skal man jo til at lave en masse analysearbejde og finde ud af, hvor mange det er, som tænker sådan. Så får man en stor debat om det. Jeg skal ikke kunne afvise, at der nogle i det område, som føler, de burde høre til Nyborg. Men det kan også være det modsatte. Hvis det bare handler om at flytte usikkerheden 500 meter, så har vi jo ikke vundet noget.

Torben Hårbøl er dog ikke afvisende overfor at lægge spørgsmålet om sognegrænsen ud til beboerne i området, såfremt biskoppen ønsker at arbejde videre med spørgsmålet:

- I Nyborg menighedsråd er vi helt med på, at hvis Fyens Stift vælger at arbejde videre med dette, så kunne der da godt blive tale om at lave en slags høring i området.