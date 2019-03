Biskop: Det er ikke en spareplan

REFSVINDINGE: Alle skal have mere præst.

Sådan lyder det fra biskop i Fyens Stift, Tine Lindhardt, til Fyens Stiftstidende, da avisen beder det kirkelige overhoved om at forholde sig til det bekymrede høringssvar, som menighedsrådet i Refsvindinge har indsendt til Fyens Stift.

Anledningen er et forslag om en større omlægning af Nyborg Provsti.

Biskoppen vil dog ikke dykke ned i den konkrete sag om Ørbæk-Refsvindinge Pastorat, da hun ikke ønsker at føre sagsbehandling i pressen. Tine Lindhardt vil dog gerne fortælle, hvad der lægger til grund for forslagene, hun har sendt ud.

- Det, som ligger til grund for mine forslag, er, at stillingen i Ørbæk-Refsvindinge har været for stor, og dermed var der for meget arbejde til én præst. Det har selvfølgelig noget at gøre med antallet af sognebørn, men det har også noget med strukturen at gøre. De har for eksempel et plejehjem i Ørbæk, som gør, at der er en større arbejdsopgave. Så det er både af hensyn til præst og sognebørn, at jeg foreslår, Refsvindinge og Ørbæk skal skilles. Man skal se på forslaget som noget, der skal komme sognebørnene til gode. Jeg vil gerne kunne tilføre noget mere "præst" til områderne. Det er derfor, jeg har foreslået, at Refsvindinge nu skal være sammen med Herrested og Kullerup. På denne måde får alle mere "præst".

Biskoppen afviser samtidig, at der skulle være snak om en spareplan.

- Der er ikke tale om en spareplan. Det, jeg ønsker, er at fordele præsteressourcerne til glæde for de mennesker, som bor i området. Hvordan kan man gøre det bedst muligt? Hvordan får man en god præstelig betjening? Dét er baggrunden for forslaget.

Der er endnu ikke kommet en dato på, hvornår den endelige beslutning vil falde. Biskoppen vil gerne danne sig et overblik over alle de svar, som hun har modtaget, inden hun træffer sin beslutning.