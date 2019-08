Biskop: - De lokale forhold bestemmer pastoraterne

Biskop Tine Lindhardt er glad for, at det nye østfynske pastorat Herrested-Refsvindinge-Kullerup nu er en realitet. Lokale forhold afgør, om flere sogne bliver slået sammen i nye og større pastorater.

Det siger den fynske biskop, Tine Lindhart samtidig med, at menighedsrådet i Refsvindinge er gået fra at være bekymret for konsekvenserne af at blive en del af et nyt og større pastorat til at glæde sig til samarbejdet med menighedsrådene i Kullerup og Herrested.

Og sammenlægningen, hvor - som Fyens Stiftstidende har kunnet berette - Refsvindinge sogn på Østfyn er blevet skilt fra Ørbæk og ført ind i et nyt pastoralt fællesskab med Kullerup og Herrested sogne er da heller ikke nødvendigvis en forløber for flere nye og større pastorater på Fyn.

I det tidlige forår luftede biskop Tine Lindhardt et forslag, der betød omlægninger af Nyborg Provsti.Refsvindinge sendte et svar tilbage, hvor de forklarede bekymringerne ved at dele Ørbæk-Refsvindinge pastoratet op i to. Ifølge forslaget skal Refsvindinge i stedet lægges sammen med Kullerup og Herrested. På trods af bekymringerne valgte biskoppen at gennemføre ændringen. Over sommeren besluttede det nye pastorat Herrested-Refsvindinge-Kullerup sig for ansættelsen af en ny præst.

Præstevalg samler

Da menighedsrådet i Refsvindinge for nogle måneder skulle kommentere biskoppens planer om at etablere det nye pastorat, skete det i form af et brev, hvor den primære følelse var bekymring for udsigten til et nyt pastorat, hvor Refsvindinge sogn skulle forlade sin gamle partner, Ørbæk, til fordel for Kullerup og Herrested.

Men siden er tonen blevet langt mere positiv. Ikke mindst efter de tre menighedsråds samarbejde om at ansætte Anasia Sjøstedt-Elnef som det nye pastorats nye præst.

- Nu har de også skulle vælge en ny præst sammen. Og det at gå igennem et præstevalg sammen er jo noget af det, der kan være med til at knytte bånd. Det giver dem rigtig gode muligheder for at få det her bygget op sammen, siger Tine Lindhardt.