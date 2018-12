Biograf og koncertarrangør har fundet melodien

Nyborg/Kogsbølle: Efterårets mange koncerter i KinoVino bliver fulgt op af en ny perlerække af gamle kendinge i 2019. Michael Falck, Dodo & The Dodos, Hans Theessink & Knud Møller samt Sko & Torp vil alle gæste den lokale biograf i løbet af foråret, og igen er det Oplevelseskomponisten.dk, der har indgået de nødvendige aftaler.

Bag navnet gemmer sig Carl Martin Ryberg Jensen, som driver bookingfirmaet fra sin hjemadresse i Kogsbølle. Samarbejdet med KinoVino kom i stand, fordi han begyndte at få en masse tilbud fra kunstnere, der var på akustisk turné, altså hvor de ikke har hele deres rockband med.

- John Sørensen fra NGIF's koncertudvalg har tidligere arrangeret koncerter i biografen, og han foreslog mig at tage kontakt til de nye forpagtere, fordi det er et godt sted til mere intime koncerter. Der er en meget tør lyd i salen, og det kan kunstnerne enormt godt lide, for så behøver de ikke at skrue så meget op for deres udstyr. I det hele taget har jeg kun godt at sige om samarbejdet med KinoVino-drengene, fortæller Carl Martin Ryberg Jensen.

Glæden er gensidig, hvis man skal tro Simon Storgaard, den ene halvdel af biografens forpagtere.

- Jeg synes, det er fremragende, at der kommer en gut, der kaster så meget flid og iver ind i at slå sig fast som koncertarrangør. Jeg kan kun slutte op om entreprenører, der knokler uden at tjene særlig meget på det. Han gør det ikke, fordi det er en guldgrube, men fordi han brænder for det, siger han.