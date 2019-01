Billist flygtede fra soloulykke

Skalkendrup: En billist mistede kontrollen over sin bil, da personen kørte gennem Skalkendrup ad Kertemindevej.

Vejen gennem Skalkendrup bugter let, og det er i netop det sving, at billisten kørte af vejen. Personen påkørte et vejskilt samt et stakit og en postkasse, der begge tilhører hjemmet, der ligger i svinget.

Efter ulykken er billisten flygtet fra stedet i nordlig retning. Fyns Politi har ikke modtaget nogen beskrivelse af bilen. Ulykken fandt sted mellem 31. december klokken 18.00 og 1. januar klokken 11.30.