Bilist sigtet efter solouheld på Torvet

47-årig ramte kampesten og gelænder ud for biblioteket i Nyborg, men slap tilsyneladende uden personskade.

Nyborg: En 47-årig kvinde fra Nyborg er sigtet for spirituskørsel, efter at hun sent søndag aften kørte galt på Torvet i Nyborg. Til gengæld slap hun uden personskade, oplyser politiet til Fyens Stiftstidende.

Kvinden kom kørende ad Stendamsgade i Nyborg i retning mod Torvet, da hun pludselig mistede herredømmet over sin bil, en grå Citröen. Bilen ramte en kampesten, som blev skubbet ind under køretøjet, og fortsatte ind et metalgelænder.

Episoden fandt sted klokken 21.22 søndag aften, og minuttet efter havde et vidne, der befandt sig i nærheden, ringet efter ordensmagten.

Selv forklarede den kvindelige bilist til politiet, at hun har været stresset på det seneste på grund af en række personlige forhold, og at det skulle være forklaringen på soloulykken.

Betjentene på stedet vurderede dog, at hun lugtede af alkohol og bad derfor om en blodprøve, som nu er sendt til analyse. I samme forbindelse blev kvinden altså sigtet for spirituskørsel.