Bier og blomster: Nyborg er biernes kammerat

Nyborg Kommune er tilbage ved bierne og blomsterne. Dansk Biavlerforening honorer indsatsen for større mangfoldighed i naturen med et certifikat som biavler-kommune.

Nyborg: Her er en svirren og summen. Morgenfruer, gyldenlak, valmue og okseøje kappes blandt mange andre vilde blomster om at byde sig til i et stykke med bynær natur op ad Teglværkskoven.

Blomsterne er her for bierne og insekternes skyld og omvendt på cirka 1600 kvadratmeter fugtig jord, der lige så godt kunne være endt som vandhul. Nu er det i stedet en farverig blomstereng, som spiller op til de velplejede haver overfor i Strandparken.

Arealet er ren nektar for bier og insekter og så stor et hit for biodiversiteten på Østfyn, at Nyborg Kommune netop er sprunget ud som såkaldt bivenlig kommune. Én af bare 13 kommuner i landet udpeget af Dansk Biavlerforening indtil videre.

- Det er fire år siden, at vi begyndte indsatsen for større mangfoldighed. Vi valgte at droppe ideen om et vandhul for i stedet at så området til med vilde blomster. Her benytter vi en såkaldt engblanding til mager lerjord med 16 forskellige blomster, som vi har fået anbefalet, fremhæver kommunens chefgartner, Claus Johansen.