Biavlere sagde godnat til bierne med oxalsyre

Vindinge: Bierne er ved at gå til ro for vinteren. De har derfor samlet sig i en klynge for bedre at holde varmen. Når de er samlet, drypper biavleren oxalsyre på dem, for at bekæmpe varroa-mider.

Det har Vindinge Herreds Biavlerforening netop været i færd med. Dermed sagde de også tak for i år og godnat til bierne. Bierne er ved at gå i dvale, og er derfor ikke så aktive. Næste gang, der ses til dem, er til foråret sidst i marts, når foreningen begynder på et nyt kursusforløb for nye biavlere.

Efter oxalsyredrypningen ønskede medlemmerne hinanden god jul og godt nytår.

/EXP