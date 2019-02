Betty Glosted på Bastionen: Ringen er sluttet med regnbuen

Betty Glosted fejrer sit 40-års jubilæum på Bastionens scene. Her er hun klar til at synge sig helt ud i rollen som legendariske Judy Garland.

Nyborg: I år fejrer Betty Glosted fire årtier som skuespiller og vender tilbage til bæltbyen, hvor det hele begyndte på volden som Annie i "Annie Get Your Gun". Denne gang er hun på Bastionens scene i en ny og stor rolle som Judy Garland i "End of the Rainbow."

- Det er vel halvandet år siden, at vi kom til at tale om forestillingen, som Allan og Allan ville sætte op. Den ville jeg gerne lave, men jeg betingede mig også, at det skulle være for at hylde Judy Garland. Hun har været mit idol, så længe jeg kan huske, bemærker Betty Glosted.

Hun var med til at pege på Keld Heick til den ene af de øvrige to roller.

- Jeg havde et klart billede af pianisten. Og her passede Keld ind. Han har måske ingen erfaring fra teateret, men han har lavet film, og han er musikalsk, bemærker Betty Glosted, som det seneste års tid er dykket dybt ned i manuskriptet.

Hun kender scenerne til hudløshed og er ved at have styr på replikker og sange.