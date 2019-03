Betty Glosted i drama bag kulisserne: De tog hovedrollen fra mig

- Det er vigtigt for mig at påpege, at jeg på intet tidspunkt har trukket mig fra forestillingen og den ønskerolle, jeg har glædet mig til gennem et helt års forberedelser, siger Betty Glosted i en usædvanlig pressemeddelelse, der blev udsendt fredag eftermiddag.

Nu siger Betty Glosted imidlertid, at beslutningen om, at hun ikke længere skulle medvirke i "End of the Rainbow" alene blev truffet af producenterne.

I onsdag udsendte producenterne Damby & Wahlers en pressemeddelelse med besked om, at Betty Glosted ikke ville komme tilbage til glansrollen som Judy Garland i det, der skulle have været hendes store 40 års jubilæumsforestilling.

Nyborg: Skuespilleren Betty Glosted føler sig frataget hovedrollen i forestillingen "End of the Rainbow".

Forstår frustrationerne

Betty Glosted melder sig klar til at spille hovedrollen i "End of the Rainbow" igen.

Men det kommer hun ikke til.

Det bliver i stedet sangeren og skuespilleren Kiki Brandt, som står på scenen, når tæppet går for fredagens forestilling.

Og der bliver hun stående indtil sidste forestilling den 18. marts.

Producent Allan Wahlers siger, at han godt forstår Betty Glosteds frustrationer over ikke at kunne komme tilbage til "End of Rainbow".

- Men med de oplysninger, vi havde til rådighed omkring stemmeproblemerne, er vi stadig hundrede procent overbeviste om, at vi har truffet den rigtige beslutning. Og lige nu skal vi fokusere på aftenens forestilling og give Kiki Brandt arbejdsro til at løse den store opgave, det er at overtage rollen, siger Allan Wahlers.

Betty Glosted understreger, at hun aldrig havde forestillet sig ikke at skulle vende tilbage til "End of the Rainbow".

- Det er med min største beklagelse, at jeg ikke kommer til at færdiggøre denne produktion. Og det er første gang i min karriere som skuespiller og sanger, det er sket, tilføjer hun.