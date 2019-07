Beredskabets kraner kunne ikke klare presset

Over 40 brandfolk deltog i slukningsarbejdet efter den anden store brand på Østfyn indenfor blot få dage. Årsagen til branden var en overophedet elmotor i et transportbånd til halmballer.

Først fredag aften kunne brandfolkene pakke sammen oven på endnu et dramatisk døgn. Mere end 40 personer deltog i slukningen af branden, som skyldes overophedning af en elmotor i et transportbånd til halmballer.

Overtændt

Ret hurtigt stod det nemlig klart, at laden var overtændt, og at det ville være for farligt at forsøge sig med en redningsaktion. I stedet koncentrerede brandfolkene sig om at forhindre ilden i at sprede sig til stuehuset.

Samtidig havde man fokus på en tank med ikke mindre end 700 liter diesel, der befandt sig inden i laden, og som for alt i verden ikke måtte blive for varm.

Begge dele lykkedes til fulde, konstaterer indsatsleder Jesper Rossen. Til gengæld stødte man på uforudsete vanskeligheder i forbindelse med efterslukningen.

Beredskabsstyrelsen stillede blandt andet med to kraner, som blev fragtet til Frørup fra henholdsvis Haderslev og Næstved. De blev brugt til at flytte halm ud af laden bid for bid, så de sidste gløder kunne blive slukket med to sprøjter.

Men klokken 01.30 brød den ene kran sammen, og tidligt fredag morgen ved 05.30-tiden skete det samme med den anden kran.

- Så der røg vores indsatstaktik lige der, konstaterer Jesper Rossen.

Først på eftermiddagen fredag fik brandfolkene dog stillet to nye kraner til rådighed, så man kunne fortsætte denne del af arbejdet.

Efter aftale med kommunens miljøvagt blev halmen efterfølgende spredt ud på en græsmark. Fordelen ved den fremgangsmåde er, at man ikke skal gennemgå adskillige kubikmeter halm, hvis det igen begynder at ulme, forklarer indsatslederen, der også fik en anden lys idé i løbet af aftenen.

I stedet for at hente tusindvis af liter vand i tankvogne fik man etableret en ledning til den nærliggende å, så man kunne hente vand derfra i stedet.