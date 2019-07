Begejstring: Fedt med løb på Storebæltsbroen igen

En tilladelse til igen at arrangere motionsløb på broen over bæltet får stor betydning for Nyborgs lokale foreningsliv, hvor der er stor glæde over transportministerens beslutning om atter at tillade broløb.

- Det betyder, at vi kan give vores medlemmer nogle gode oplevelser, holde kontingentet nede på et rimeligt niveau og få råd til det udstyr og de redskaber, der skal bruges i en forening som vores, tilføjer hun.

NGIF har haft et pænt kontant udbytte af det store frivillige arbejde, foreningen lægger i afviklingen af et motionsløb med flere tusinde deltagere.

- Det er fedt og rigtig godt for foreningslivet i Nyborg og Korsør, fastslår formanden for NGIF's bestyrelse, Ann Rasmussen.

Broløbene var, påpegede ministeren, til for stor gene for trafikken.

Begejstringen for transportminister Benny Engelbrechts (S) beslutning om igen at tillade motionsløb på Storebæltsbroen vil næsten ingen ende tage.

En glædens dag

Transportministeren præsenterede selv den gode nyhed i forbindelse med et kombineret presse- og løbearrangement fredag eftermiddag ved Storebæltsbroen i Korsør.

Han løb i et eksklusivt lille felt, hvor også Slagelses viceborgmester Villum Christensen (I) og Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) var med.

Og for Kenneth Muhs, der har været inderligt imod den daværende transportministers beslutning om at lukke broerne for løb, var der selvsagt tale om en glædens dag.

- Det er helt fantastisk. Jeg har hele tiden troet på, at vi igen kunne komme til at løbe motionsløb på Storebæltsbroen, så en stor tak til den nye minister for at træffe en klog beslutning, siger Kenneth Muhs.

Han minder om, at Broløbet Storebælt er en stor begivenhed - ikke bare for Nyborg, men også for hele Fyn og for den sags skyld også resten af landet.

- Og så er det jo også vigtigt i betragtning af det enormt store og flotte stykke arbejde, de frivillige i NGIF gør, tilføjer han.

Ansøgningen om tilladelse til et motionsløb på Storebæltsbroen i 2020 er i øvrigt allerede sendt af sted.

Og nogen tvivl om, at arrangørerne bag det store løb får den, er der ikke længere.