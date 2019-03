Børne- og socialminister Mai Mercado (K) var hun fuld af lovord om byggeplanerne for et sundhedshus til 80 millioner kroner, da hun besøgte Nyborg onsdag.

- De passer som fod i hose med de tanker, vi gør os med sundhedsreformen. Vi får 240.000 flere ældre de kommende år, og det skal vi være glade for. Men vi er nødt til at indrette sundhedsvæsenet efter det. Og det er det, Nyborg Kommune gør her, sagde hun.

- Det er vigtigt for os, at det nære sunhedsvæsen befinder sig på én matrikel. På den måde kan vi optimere behandlingen og ikke mindst sikre en bedre koordinering i forhold til borgerne, sagde han.

Nyborg er ikke ene om idéen om et sundhedsfagligt fællesskab, hvor alt det sundhedsvæsen, borgerne har brug for i det daglige, er samlet.

Ansøgningen er sendt

Prisen for Nyborgs nye sundhedshus bliver på omkring 80 millioner kroner. Af dem betaler Nyborg Kommune selv de 23 millioner kroner, mens resten skal komme fra en særlig pulje i Sundheds- og Ældreministeriet.

Ansøgningen er sendt af sted. Og selv om det ikke er Mai Mercados ministerium, der skal fordele den særlige puljes i alt 207 millioner kroner, lægger hun gerne et godt ord ind for Nyborg.

- Vi vil alle sammen gerne være julemænd. Men der bliver i sidste ende tale om en faglig vurdering. Jeg kan bare konstatere, at Nyborg er nået virkelig, virkelig langt, så jeg tror bestemt, der er en god mulighed. Jeg har en god mavefornemmelse, for det her er et rigtig godt og solidt projekt, fastslog hun.

Kenneth Muhs er helt tryg ved, at det bliver en faglig vurdering, der afgør, om staten vil investere de sidste 53 millioner kroner i Nyborgs sundhedshus:

- Og nu må vi jo så bare vente i spænding indtil engang i april, hvor vi regner med at få svar på vores ansøgning.