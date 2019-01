Bedstes Landhandel flytter til det tidligere vaskeri

Ullerslev: Den 1. december lukkede Bedstes Landhandel i Ullerslev-centret, men lørdag den 5. januar genopstår butikken i nye lokaler, blot et stenkast derfra. Det drejer sig om det tidligere vaskeri på Lundsager, som har stået ubrugt hen de seneste mange år.

De gamle vaskemaskiner med mønter i stod der stadig, da Helle Jensen og hendes samlever Bert Nielsen overtog lejemålet for at føre Bedstes Landhandel videre.

- Derfor har det krævet en del af arbejde at nå hertil. Men dels er de nye lokaler billigere i leje, og så ligger de bedre i forhold til at blive set af så mange kunder som muligt, forklarer Helle Jensen, der længe havde drømt om at få sin egen forretning, inden Bedstes Landshandel åbnede første gang i sommeren 2017.

Antallet af kunder i Ullerslev-centret har desværre ikke været stort nok, og derfor stod parret over for to muligheder. Enten at lukke helt eller at finde en alternativ placering. Samtidig med flytningen skærer parret samtidig de aktiviteter fra, som ikke har givet overskud. Det drejer sig blandt andet om tøjsalg og salg af delikatesser.

Derimod holder de fast i salg af sko samt reparation og tøj og lædervarer. De begrænsede åbningstider bliver der heller ikke lavet om på. Det hænger blandt andet sammen med, at Helle Jensen arbejder deltid som advokatsekretær.