Beboer hørte bankelyde fra indbrudstyv

Nyborg: Helt uden at vide det, lykkedes det sent fredag aften en beboer på Gudrunsvej i Nyborg at forpurre et indbrud i huset. Klokken var cirka 22.50, da beboere kunne høre en række underlige bankelyde og stak hovedet ud af både døre og vinduer for at se efter, hvad der foregik.

Umiddelbart var der intet at se, men da beboere dagen efter skulle ud, stod det klart, at en liste ved hoveddøren var blevet løsnet. Indbrudstyven nåede dog ikke at gøre arbejdet færdigt og har derfor ikke været inde i huset, fremgår det af politiets døgnrapport.