Beatles og ABBA bliver hyldet på Den Grønne

Nyborg: Forestil dig The Beatles og ABBA samlet til en og samme koncert. Det er naturligvis ikke muligt al den stund, at flere af beatlerne desværre er afgået ved døden.

Sangene lever til gengæld stadig i bedste velgående, og fredag den 16. august bliver der mulighed for at synge med på en lang række af de kendte sange fra to af verdenshistoriens største popgrupper.

Det sker på Den Grønne i Nyborg, hvor de to anerkendte kopibands The Beatles Revival og ABBAcz, begge fra Prag, giver dobbeltkoncert.

The Beatles Revival er et af de få kopiorkestre fra Tjekkiet, som - ud over succes i hjemlandet - også har formået at få succes på internationalt plan.

Ud over at kunne sangkataloget til fingerspidserne går man op i detaljer med hensyn til scenekostumer, koreografi og originalt udstyr. Bandets højrehåndede bassist har sågar lært sig at spille venstrehåndet bas i en erkendelse af, at det har betydning for at skabe en så autentisk oplevelse som muligt.

ABBA hører også til i den absolutte superliga med et utal af hits, der bliver leveret af tribute-orkestret med ægte 70'er-koreografi, originale kostumer og et liveshow, der er renset for maskiner og playback.

Det koster 250 kroner plus gebyr at overvære koncerten, som begynder klokken 19.30. Pladsen åbnes dog allerede klokken 18. Der er mulighed for at købe billet på forhånd via nembillet.dk, billet.dk og Ticketmaster samt ved indgangen til pladsen.

Mad må gerne medbringes, men det gælder ikke drikkelse. Begge dele kan købes på stedet, oplyser LiveConcept og NGIF i en fælles pressemeddelelse.