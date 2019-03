Bastionen vil lave udendørsscene og skoleteater

Nyborg: - Bastionen er et kæmpe aktiv for hele Nyborg Kommune, som vi alle er meget stolte af.

Sådan lyder det fra privatkundechef i Fynske Bank Nyborg, Kasper Aaby, i forbindelse med, at kulturhuset Bastionen er blevet tildelt "Fonden for Fynske Bank Prisen".

Prisen blev overrakt tidligere på ugen i forbindelse med et aktionærmøde på Hotel Nyborg Strand i overværelse af cirka 200 aktionærer, og med hæderen følger en donation på 100.000 kroner, som frit kan bruges til videreudvikling af drift af huset.

Ifølge daglig leder af Bastionen, Tue Fabricius, skal halvdelen af beløbet bruges på opsparring til et nyt flygel. Den anden halvdel skal dels gå til et udendørs sceneområde, dels til et nyt initiativ med skoleteater.

- Vi vil gerne lave en børnebaggård med scene på parkeringspladsen. Her er det meningen, at der skal være kreative aktiviteter som for eksempel ansigtsmaling, men også underholdning og mulighed for bålmad, fortæller han og tilføjer, at der bliver elever fra produktionsskolen, som kommer til at stå for en række af aktiviteterne.

I år finder de sted i løbet af de første to uger af sommerferien, altså i ugerne 26 og 27, og alle er velkomne til at kigge forbi.