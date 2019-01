Bamser gratis i kirke

Nyborg: Bamser er velkomne, og de skal oven i købet ikke betale entre, når Nyborg kirke holder fællesspisning og godnathistorie den 7. februar.

Arrangementet starter klokken 17.15 med fællesspisning i Korsbrødregården for børnefamilier. Bagefter går man i kirken og tænder lys, synger og hører en lille godnatfortælling fra det bibelske univers. Bamser er også velkomne.

Tilmelding til spisning er nødvendig til kordegnekontoret på mail nyborg.sogn@km.dk eller telefon 6531 1608 eller via Nyborg Kirkes Facebook-side til sognepræst Ida Korreborg. Det koster 10 kroner per barn og 20 kroner per voksen at spise med. Det er gratis for bamser.