Bæredygtig kunst på Nyborg Friskole

Nyborg: På Nyborg Friskole glæder man sig over at have modtaget et kunstlegat på hele 80.000 kroner.Et par engagerede lærere på friskolen i Nyborg havde set et opslag på Facebook fra LB forsikring, der udlovede legater til tre heldige skoler på landsplan. Gennem opslaget søgte de kunstlegatet med en ansøgning omhandlende deres vision med projektet.- Vi vil bruge egne kendte, brugte materialer, som f.eks. elevernes gamle legetøj og på den måde tænke bæredygtigt. Vi har tænkt os at sætte glasmontre op langs væggene i indskolingen og i specialklasserne og på en eller anden vis sætte legetøjet på, så det stikker ud og er opsigtsvækkende i stedet for at være kedeligt og fladt, fortæller Kenneth Bukhave, skoleleder på Nyborg friskole. De har derudover fået kontakt til en kunstner fra Svendborg, ved navn Nigel Thomas, der går under kunstnernavnet namesEARLE/. Kunstneren har indvilget i at lave differentieret undervisning til eleverne fra 0.-6. og specialklasserne og har i samarbejde med skolen skrevet ansøgningen. Der gik ikke længe, før skolen fik besked fra en repræsentant fra LB forsikring, om at de var blevet udvalgt, og at firmaet fandt deres ideer utroligt interessante. - Det er en væsentlig faktor, at skolen har tænkt så mange elever ind i projektet. Det betyder, at rigtig mange børn herved oplever på egen hånd, hvad kunsten kan. Både på det praktiske niveau, men også mere teoretisk, som denne kunstner også har lagt an til, mener Bolette Jacobsen, kunstkonsulent for LB forsikring.