Bæltsprutten klar med sandheden

Nyborg: Glem aviser, radio og tv. De sande nyheder bringes i Bæltsprutten, det satiriske årsskrift, som snart er på gaden igen.

Det siger i hvert fald Nyborg Journalistklub, der sender sprutterierne i handlen fredag den 30. november, og ifølge redaktionen skulle 2018 være en ganske god årgang.

Bæltsprutten er et underligt dyr, der lever af skandaler og kendte personer, der dummer sig. Men hvordan har det egentligt været med skandaler i det østfynske i 2018?

- Vi har ikke haft rigtig store skandaler at tumle med. Men man kan vel sige, at mange små skandaler også gør et godt Bæltsprutte-år, siger Ole Frank Rasmussen, der er erhvervsredaktør på TV2/Fyn, når han ikke skriver i Bæltsprutten.

Ole Frank Rasmussen er forsigtig med at afsløre indholdet af årets sprutte, men man gætter ikke forkert, hvis man satser på historier om den berømte mur i Teglværksskoven, roderiet med gymnasiets kollegie-byggeri og kommunens sparebudget.

Sidste års store emne i Bæltsprutten var den såkaldte numseklappersag med byrådsmedlem og nu borgmesterkandidat Sonja Marie Jensen (S) i centrum.

- Men så vidt vi ved, rumler sagen stadig i gangene på rådhuset, og vi har hørt, at politikerne er begyndt at mobbe hinanden med øgenavne. Den sag har vi set nærmere på, siger Ole Frank Rasmussen, der traditionen tro skal være konferencier ved den store reception i forbindelse med udgivelsen af Bæltsprutten.

Receptionen bliver afviklet som tidligere, så man kan vente dumme vittigheder, hån og spot, underholdning med Arne og André Lundemann og swingende jazz med Bypass fra Kerteminde med den pensionerede journalist, Henrik Mohr i spidsen.

Men journalisterne har været nødt til at flytte receptionen, der i mange år har været afholdt for indbudte gæster og 100 af Stiftstidendes trofaste læsere i riddersalen på Nyborg Slot.

Denne gang foregår det i byens kulturhus, Bastionen, hvor der er rigtig god plads, og derfor kan alle og enhver for første gang deltage i løjerne. Det kræver bare, at man møder op på Bastionen og køber en billet i døren - 100 kroner og så er det inklusiv Bæltsprutte og forfriskning.

Arrangementet begynder klokken 15.

Det er 22. gang, Bæltsprutten udgives, men første udgave udkom helt tilbage i 1977, så der har været mange år uden Bæltsprutten ind i mellem.