Badevand i top: Nyborgs strande blandt de bedste

Nyborg: To af Nyborgs badestrande har noget af det reneste badevand, der findes i Danmark.

Det konstaterer Friluftsrådet efter at have udtaget prøver af badevandet ved samtlige landets 220 Blå Flag-Strande.

Friluftsrådet tildeler kommuner med badestrande det eftertragtede Blå Flag efter en lang række kriterier.

Blandt dem er et så lavt indhold af bakterier i badevandet som muligt.

Og efter at have udtaget badevandsprøver ved samtlige de mange Blå Flag-strande kan Friluftsrådet konstatere, at Fyns Badestrand og Storebæltsbadet ligger helt i top.

Badevandsprøverne er blot et af mange krav til Blå Flag-Strande.

De skal for eksempel også være rene og velholdte med gode toiletforhold og mulighed for affaldssortering.

Og der skal enten være livreddere eller nem adgang til livredningsudstyr på strandende.