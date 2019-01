Badebro tog sig en svømmetur under højvande

Mens det trækker op til en ny omgang forhøjet vandstand i Nyborg Kommune har flere læsere undret sig over et mærkeligt syn for enden af Christianslundsvej, som på afstand kan forveksles med et mindesmærke. Stiftstidende har sat sig for at finde ud af, hvad der er op og ned på den sag.

Nyborg: Hvad pokker er det?

Sådan er der flere af avisens læsere, der har tænkt ved sig selv efter at være kørt en tur forbi Hotel Nyborg Strand. For enden af Christianslundsvej i Nyborg ligger, hvad der på afstand kan forveksles med et mindesmærke. På tæt hold viser det sig dog at være noget ganske andet, nemlig en badebro. Eller rettere resterne af en badebro.

- Jeg har godt nok også undret mig over det. Men jeg tror, den tilhører Hotel Nyborg Strand, og er blevet skyllet op i forbindelse med det seneste højvande. De må have haft en kran ude for at flytte den det sidste stykke og for at undgå, at den bliver mere beskadiget, lyder det fra kommunens vejformand Claus Andersen.

Hos Hotel Nyborg Strand melder receptionisten dog hus forbi.

- Den tilhører ikke os, men Hotel Hesselet. De vil kunne fortælle mere om, hvad der er sket, forklarer hun.

Og ganske rigtig. Badebroen tog sig en svømmetur i forbindelse med højvandet den 2. januar, bekræfter hotelchef Christina Petersson. Hotel Hesselet har haft nogle håndværkere til at hive den i land, og efterfølgende har en taksator kigget nærmere på skaderne.

Broen - eller resterne af den - vil dog blive fjernet en af de nærmeste dage, oplyser hotelchefen. Hun satser på, at man har en ny badebro klar inden badesæsonen.