Avisens manglende indsigt

Den 24. juli stod der i avisen, at der havde været to indbrud i henholdsvis Nyborg og Ørbæk, og at det var med samme resultat, ingenting stjålet. Hvad pokker er det for noget sludder? Da vi anmeldte indbruddet, måtte vi ikke røre noget, før politiet havde været til stede, og da de kom, tog de billeder af menageriet, og vi fik at vide, hvordan vi skulle udfylde en liste over tyvekosterne. Efter få minutter fik de to betjente at vide, at de skulle køre til Nyborg pga. tyveri der, og væk var de. Først nu måtte vi gå i gang med at finde ud af, hvad der var stjålet. Det er ikke nemt, når alt er væltet ud på gulvet fra skabe og skuffer, hylder og reoler. Vi var fuldstændig tomme i hovedet over at se, hvordan nogle har molestreret vores hjem og ødelagt og gjort ved. Hurtigt fandt vi ud af, at alt hvad der var af kontanter og guldsmykker var væk. Ens hjem skal gennemgås for alt, for at man kan finde ud af, hvad der ellers er stjålet, og det kan politiet jo ikke få med i deres døgnrapport, og derfor synes jeg ikke, at avisen har noget som helst at skrive om. Hvem gavner det at læse: To indbrud, ingenting stjålet. Det havde så været mere på sin plads, at avisen havde kontaktet de skadelidte og fået en snak inden den omtalte notits.