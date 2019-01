Arme riddere: Danehofmarked uden ridderturnering

Han er nyansat og har to markante søjler i byens kalender, som han er udset til at pleje i de kommende år. Det ene er "Norden i Nyborg", det andet er Danehofmarkedet.

- På grund af Torvets ombygning bliver der ingen ridderturnering i år, men turneringen bliver erstattet af anden underholdning, som jeg ikke kan løfte sløret for endnu. Så 2019 bliver på mange måder et testår med både muligheder og udfordringer, fremhæver museumsinspektør Jonas Kragegaard, Østfyns Museer.

Bilerne skal ud og brolæggerne ind. De sidste skal føre hammer og mejsel over de mange brosten, som skal erstatte hvide striber og asfalt foran rådhuset i den store transformation.Det rammer for alvor et kontingent brave riddere med hollandske aner, som i år må slås andre steder iført skramlende blik fabrikeret i Tjekkiet og Polen. I mens ruster Nyborg sig til nye tider med langt større autenticitet i centrum.

Det billede af turneringspladsen har i et årti været det helt store tilløbsstykke, når Nyborg inviterer til Danehofmarkedet i byens bankende hjerte - på Torvet. Men den centrale og historiske plads, som siden middelalderen og Grevens Fejde har været centrum får både handel og vandel og turneringsplads for riddere og andre i rustning, skal igennem en større operation i år.

Lokalplan for Torvet og Biblioteksholmen i Nyborg er udgangspunkt for at genoprette "Rigets Hovedstrøgs" forløb diagonalt over Torvet.P-pladsen på Torvet, der i dag rummer cirka 75 pladser, nedlægges og erstattes med et åbent og fleksibelt byrum. Det skal referere til Torvets historiske udgangspunkt som ridderturneringsplads og reformationsbyens absolutte midtpunkt mellem slot og rådhus. Fjernelse af p-pladserne skal give plads til et nyt torv centralt i Nyborg, der skal danne ramme om hverdagsliv med ophold, udeservering og marked, såvel som større arrangementer. Det nye torv vil desuden få karakter af forareal til det restaurerede Nyborg Slot. Kilde: Nyborg Kommune

Sammenhæng i markedet

- Gæsterne på Danehofmarkedet vil opleve, at de fysiske omgivelser bliver nogle lidt andre i år. Boderne i Slotsgade bliver bundet sammen med det historiske marked på voldene bag slottet - helt op til vandtårnet. Der har altid været et skel mellem bymarkedet og det historiske marked. Det forsøger vi at udviske i år.

Museumsinspektøren understreger, at Korsgade og Mellemgade fortsat skal fyldes med både musik, dans og kamp i forskellige former. Men der er også nyheder og overraskende indslag i støbeskeen, og den nye museumsinspektør løfter en flig af sløret for sommerens fest. Her vil Kong Valdemar Sejr og Dannebrog, som efter sagnet faldt ned fra himlen over Estland i 1219, spille en central rolle i rødt og hvidt.

- Det er vigtigt at markere 800-året. For Valdemar Sejr var også i Nyborg, da slottet blev bygget i starten af 1200-tallet, det har vi beviser på. Nu vender han tilbage fra søsiden, hvor han vil ankomme i en langbåd. Det var den slags både, der blev brugt i middelalderen, påpeger Jonas Kragegaard.