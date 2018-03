Nyborg: Det har længe været kendt, at de helt unge i Nyborg ryger mere end gennemsnittet. Nu viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at de 16-34 årige også i stigende grad fatter smøgen.

I tre ud af fire kategorier er antallet af rygere i Nyborg steget siden rapporten sidst udkom i 2013, hvor de ellers var faldet stabilt siden 2010. For kvinder mellem 16 og 34 år i Nyborg Kommune er antallet af rygere steget siden 2013. For mænd er antallet af rygere stadig let faldende for de 16-24 årige, mens det er markant stigende for mænd mellem 25 og 34 år.

Fem gode råd til forældre 1. Forældrene skal tydeligt udtrykke, at de forventer, at de unge ikke begynder at ryge.2. Forældrene skal klæde de unge godt på ved at tage snakken med dem om rygning - gerne inden rygningen bliver en del af de unges liv.



3. Forældrene skal fokusere på de kortsigtede konsekvenser ved rygning, som de unge kan forholde sig til.



4. Forældrene kan med fordel alliere sig med forældrene til de unges venner.



5. Forældrene skal lave en klar aftale med de unge om, at de ikke begynder at ryge.



Kilde: Butwhysmoke.dk, Sundhedsstyrelsen

Sammen med tallene for de helt unge, ser det skidt ud. De viser, at knap hver tredje 15-16 årige i Nyborg ryger, mens det er knap hver femte på landsplan.

Derfor har Nyborg Kommune sat særligt fokus på unge og rygning, der både skal få færre til at starte og flere til at stoppe. For alle borgere gælder, at kommunen tilbyder gratis rygestopkursus, ligesom kommunen netop nu samarbejder med Nyborg Gymnasium om en røgfri skoletid fra sommerferien 2018.

Det kan forhåbentlig være med til at have en effekt, forklarer sundhedschef ved Nyborg Kommune Mette Bill Ladegaard.

- Forskning viser, at hvis man stopper med at ryge, kan man vinde levetid. Derfor er det så vigtigt at have fokus på - og især blandt de unge, hvor rygning også handler om kultur. Man ser ofte klasser, hvor mange ryger og klasser, hvor stort set ingen ryger. Derfor er røgfri skoletid et skridt i den rigtige retning, siger hun.