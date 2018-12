Ansat på kostskolen stoppede indbrud

Nyborg: Ved kostskolen på Skolebakken i Nyborg går der om aftenen en oppasser rundt og sørger for, at de unge ikke sniger sig rundt efter sengetid.

Sent tirsdag aften blev oppasseren dog ufrivilligt gjort til vagt, da han fik øje på to personer. De var i færd bryde en entrédør op med skruetrækkere.

Der skulle dog ikke så meget til at stoppe tyvene. Oppasseren råbte af de to mænd, som straks afbrød indbruddet og løb mod Nyborg centrum. Oppasseren nåede dog at se dem nok til, at han har afgivet en beskrivelse af mændene til politiet.

De var begge mellem 20 og 30 år og 180-185 centimeter i højden. Den ene var iført en blå eller sort dynejakke, mørke bukser og en mørk rygsæk. Den anden havde angiveligt ikke lagt ligeså mange tanker bag hans påklædning, for ud over mørke bukser og en mørk taske, var han iført en orange dynejakke.