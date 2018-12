Annette Heick glæder sig til at optræde mere i Nyborg

Ved nytårskoncerten på Bastionen er Annette Heick blandt de medvirkende - og hun røber, at hun glæder til også at være med i efterårets store musicalproduktionen i Nyborg.

Nyborg: Den ene af de to solister ved nytårskoncerten på Bastionen søndag 6. januar, Annette Heick, glæder sig over, at det netop er hende, Kiki Brandt og skuespiller Kurt Dreyer, der er på plakaten.

Udover en festlig musikalsk eftermiddag med numre fra operetter, musicals og danske hit byder nytårskoncerten nemlig også på en smagsprøve fra efterårets store musicalproduktionen i Nyborg - en produktion, hvor både Heick, Brandt og Dreyer medvirker.

- Det er virkelig rendyrket musicalguf, vi har fat i med denne her. Og så er det saftsuseme et flot cast af skuespillere, sangere og musicalperformere, som alle bærer en enorm kapacitet af humor med sig. Og det kommer til at skinne igennem, udtaler Annette Heick i en pressemeddelelse fra Damby & Wahlers Teaterproduktion.