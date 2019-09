Ankede dom om børnemishandling: Mor mener, anklagerne er datters hævn

Mandag begyndte ankesagen mod en kvinde, der i byretten blev dømt for at have mishandlet sine seks børn over en fireårig periode. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Tidligere i år blev en kvinde fra Nyborg kendt skyldig i at have mishandlet sine seks børn. Dommen blev anket, og nu er det så op til landsretten at træffe en afgørelse. Det meste af førstedagen blev brugt på at høre den tiltaltes egen forklaring.

NYBORG: Mandag morgen begyndte et af forårets største voldssager fra Østfyn på ny. Det skete, da Østre Landsret i Odense indledte sagen mod en kvinde fra Nyborg, der tilbage i april blev dømt for at have mishandlet sine børn. Kvinden, der kom til Danmark i 2012, er anklaget for at have mishandlet sine seks børn i mere end fire år, indtil Nyborg Kommune i februar 2018 fik nys om mishandlingen og politianmeldte kvinden. Sagen begyndte, da en af sønnerne i 2018 kontaktede Børns Vilkårs børnetelefon og fortalte, at han blev mishandlet sammen med sine fem søskende. I byretten i Svendborg i april blev den tiltalte idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel og udvisning fra Danmark i 12 år. Det var den dom, som hun sammen med sin forsvarer ankede i håb om enten at blive frikendt eller i det mindste få straffen formindsket. Anklagemyndigheden har omvendt anket dommen til skærpelse.

Nye vidner I landsretten vil der være fem nye personer, der skal vidne omkring, hvad der foregik i hjemmet i årene op til politianmeldelsen. Vidnerne er blandt andet genboer og venner til familien. Størstedelen af førstedagen i landsretten blev brugt på den tiltaltes egen forklaring. Kvinden forklarede, at der ikke foregik vold i hendes hjem, og at hun var overrasket over, at børnene var kommet med den slags beskyldninger mod hende. Hendes bedste bud på en forklaring er, at en af døtrene måske har overtalt de andre til at lyve om det, fordi hun har forbudt datteren at tage til udlandet med nogle veninder. Det eneste nye i sagen, der kom frem mandag, var skriftlige udtalelser fra pædagoger og lærere omkring de seks børns trivsel i skole og børnehave. Til slut blev der afspillet et 45 minutter langt videoklip med en af døtrene, der forklarede, hvordan hun til tider blev slået af sin mor, hvis hun ikke opførte sig ordentligt. Sagen ventes at køre fire dage i denne uge, og man regner med, at der er domsafsigelse mandag den 9. september.