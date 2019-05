Anekdoter fra en lang og fantastisk karriere.

Nyborg: Den folkekære skuespillerinde Lone Hertz besøger onsdag 19. juni klokken 19 Nyborg, hvor man kan opleve hende på Slotsmøllens scene på Torvet 12. Her vil Lone Hertz fortælle anekdoter fra sin lange karriere i film og teater, og publikum vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål.

Det skriver Damby & Wahlers Teaterproduktion i en pressemeddelelse.

Lona Hertz er jo aldeles aktuel i Nyborg denne sommer, hvor Nyborg Voldspil byder på forestillingen Frøken Nitouche. Forestillingen er lavet over film-lystspillet af samme navn fra 1963, og her spillede netop Lone Hertz den kvindelige hovedrolle - i øvrigt overfor en meget veloplagt Dirch Passer.

Instruktøren på voldspillernes udgave af Frøken Nitouche, Flemming Jensen, har tidligere oplyst til Fyens Stiftstidende, at Lone Hertz har tænkt sig at dukke op til premieren på volden senere år året.

Det koster 150 kroner at deltage. Billetter skal købes hos Damby & Wahlers på telefon 22 92 37 03 mellem klokken 12 og 18 fra mandag til torsdag.

Til arrangementet kan man købe kaffe, kage, øl og vand.

/EXP og moras