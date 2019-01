Analyse svækker forslag om hotel på Lynfrosten

S i Nyborg har foreslået, at man bygger et hotel på Lynfrosten i stedet for flere butikker. Men der er rigeligt med hotelværelser i kystbyen, viser ny opgørelse. Tallene kommer bag på næstformand i Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Martin Stenmann (S).

- Som udgangspunkt skal jeg ikke blande mig i, om en privat investor vælger at placere et hotel i Nyborg, og ønsker man det, skal man være mere end velkommen. Ser man på tallene, er der dog ikke noget, som indikerer, at vi har er et behov. Når efterspørgslen ikke er højere, så betyder det, at skal man ind på markedet, er man nødt til at konkurrence benhårdt på prisen. Så kom der en indværksætter til mig og sagde, at han ønskede at åbne et hotel i Nyborg, ville jeg svare, at han skulle tænke sig rigtig godt om, forklarer erhvervschef Babak Djarahi.

Billedet bekræftes af de seneste tal fra Danmarks Statistik for perioden november 2017 og et lille år frem. Også her viser opgørelsen, at hotellerne i gennemsnit har udnyttet mindre end 50 procent af kapaciteten.

Nu er analysen klar, og det korte svar er nej. Tværtimod viser tal fra brancheorganisationen Horesta, at de eksisterende hoteller i gennemsnit havde lejet mindre end halvdelen af værelserne ud i 2017. Værst så det ud i februar 2017, hvor det var under hvert fjerde værelse, der var besat, mens aktiviteterne toppede i september samme år.

Nyborg: I debatten om den fremtidige brug af Lynfrosten i Nyborg spillede Socialdemokratiet i efteråret ud med ideen om at bygge et hotel på arealet ud til Storebæltsvej . Efterfølgende har Erhvervs- og Udviklingsudvalget bedt kommunens erhvervschef om at se nærmere på behovet for flere hotelværelser i kystbyen

Lavere brotakster

Resultatet af den nye opgørelse kommer bag på næstformand i Erhvervs- og Udviklingsudvalget Martin Stenmann (S).

- Baseret på 2017-tal viser analysen ganske rigtigt, at der ikke er behov for yderligere hotelkapacitet, og det kan godt undre os lidt. Nogle af medlemmerne i S-gruppen har hørt på vandrørene, at det fra tid til anden kan være svært at placere arrangementer på hotellerne på grund af manglende kapacitet. Det er noget af det, vi har behov for at spørge yderligere ind til på det kommende udvalgsmøde, siger næstformanden.

Han understreger - ligesom erhvervschefen - at det i sidste er op til en privat investor at vurdere, om det kan betale sig at bygge et nyt hotel på Lynfrosten. Hos Socialdemokraterne mener man ikke, at forslaget skal opgives på det foreliggende grundlag.

I stedet ønsker partiet fortsat, at det skal indgå i det videre arbejde med en ny lokalplan for området. S er nemlig ikke overbevist om, at det er en god ide at omdanne Lynfrosten til et butiksområde, sådan som ejeren, Philipsen-gruppen, ønsker det.

Martin Stenmann peger desuden på, at den gradvise sænkning af taksterne på Storebæltsbroen med tiden kan føre til et øget behov for hotelværelser i Nyborg. Heller ikke i ud fremtiden ser erhvervschefen dog tegn på, at der bliver bedre betingelser for at åbne et helt nyt hotel i byen.

Den største konkurrence om erhvervsturisterne kommer fra Hovedstadsområdet og Odense. Begge steder er der planer om flere værelser de kommende år. Desuden har Hotel Nyborg Strand mulighed for at bygge yderligere 150 værelser indenfor den gældende lokalplan.

Venstre og Dansk Folkeparti er i øvrigt ikke afvisende overfor ideen om et nyt hotel, men har peget på en ledig grund ved Burgerking som mere velegnet til formålet.