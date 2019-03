De seneste par uger har S i Nyborg valgt at gå enegang i forhold til de øvrige partier i byrådet. Det gælder i spørgsmålet om Lynfrosten og senest udviklingsplanen for Nyborg by, mens SF har valgt at indgå aftale med de borgerlige partier. Fyens Stiftstidende har set nærmere på, hvilken betydning det kan få på længere sigt.