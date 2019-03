Alex Pedersen: Luk Storebæltsbroen helt under touren

Nyborg: Han har fået spørgsmålet op til flere gange, siden det kom frem, at Tour de France-feltet skal køre fra Roskilde til Nyborg den 3. juli 2021. Selv er den tidligere verdensmester i landevejscykling, Alex Pedersen, da heller ikke i tvivl om, hvad han skal mene i forhold til en lukning af Storebæltsbroen på selve dagen.

- Jeg så helst, at broen blev lukket helt i begge retninger. Det vil give langt de bedste tv-billeder med en ren bro. Men for mig er det først og fremmest et spørgsmål om sikkerhed. Forestil dig, at der sker et uheld i forbindelse med en kiggekø, fordi folk har travlt med at se på den store reklamekaravane, der kører forbi den modsatte vej. I den situation kan man risikere, at der skal køre en ambulance i samme side som cykelrytterne, for at komme frem til ullykkesstedet. Det ville være rigtig skidt, hvis rytterne kommer bragende, og så holder der fire eller fem redningskøretøjer på vejbanen fem kilometer før målstregen, forklarer han.

Ud over uheld vil man således kunne risikere at skulle aflyse etapen, hvis der opstår problemer på broen.

- Så der er en række praktiske omstændigheder, der taler for det. Men det er samtidig klart, at det ikke er uproblematisk at lukke broen helt i et antal timer. Det er noget, vi skal have en dialog med Sund&Bælt, med politiet, med beredskabet og selvfølgelig med franskmændene om, siger Alex Pedersen, der har titel af konstitueret direktør for det nye interessentskab, der skal forsøge at koordinere det danske bidrag til touren.

Ud over de fem kommuner - København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg - indgår også Erhvervsministeriet som en del af den nye konstruktion, der blev dannet dagen før den formelle underskrivelse af aftalen med den franske cykelorganisation A.S.O.

Ifølge Alex Pedersen er det således stadig et åbent spørgsmål, hvad der skal ske. Transportministeriet har indtil videre kun godkendt, at broen tages i brug, men man har ikke taget stilling til, om den kan lukkes helt.

- Man kan forestille sig, at det vil være nødvendigt at lukke broen i det ene spor i tre timer, mens man måske kan nøjes med at lukke i begge retning i en enkelt time. Uanset hvad, vil det ske en lørdag eftermiddag, hvor der ikke er den store erhvervskørsel. Derfor vil tabet for firmaer være begrænset. Samtidig tror jeg heller ikke, det vil få den store betydning for private. Hvis bare man ved det i god tid, kan man altid tilrettelægge sig ud af det, siger direktøren, der ikke har travlt med at få en afklaring.

- Hvis vi bare ved et cirka et halvt år i forvejen, må det være tids nok, mener han.