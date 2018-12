Alex Ahrendtsen kræver minister-svar: Kan Nyborg-rektor se stort på afgørelse?

Christiansborg/Nyborg: I kølvandet på sagen om den somaliske familie i Nyborg, der torsdag stod frem og fortalte om deres situation omkring deres manglende forlængelse af opholdstilladelse i landet, kommer folketingspolitiker Alex Ahrendtsen (DF) nu på banen i sagen.

Det gør han efter at have læst artiklen om Nyborg Gymnasiums rektor Henrik Vestergaard Stokholm, der har valgt at trodse reglerne, og lade familiens to 16-årige piger Ruweyda og Roda Abdisalan Hussein fortsætte i skole, selvom kommunen har afvist dem yderligere undervisning.

Kommunekassen er nemlig lukket efter familien har fået inddraget deres opholdstilladelse fra september i år.

Historien har fået Alex Ahrendtsen til at stille undervisningsministeren, som er Merete Riisager (LA), et såkaldt paragraf 20 spørgsmål, hvori han spørger:

"Hvad er ministerens holdning til, at rektor på Nyborg Gymnasium vil trodse Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på ophold for en somalisk familie, der skal forlade landet og som medfører, at børnene ikke har ret til skolegang og undervisning på gymnasiet, og mener ministeren, at en rektor kan se stort på Udlændingestyrelsens afgørelse og hvilke følger kan rektorens beslutning få for hans ansættelse?

Med et paragraf 20 spørgsmål forventes det, at ministeren svarer ved næste folketingsmøde.