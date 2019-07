Den sigtede forklarede her, at han ikke vidste, hvad de mange brandsår på ekskæresten skyldtes. Han forklarede, at han blot havde ligget og sovet ved siden af hende

Under et grundlovsforhør i april kom det frem, at den døde kvinde havde været i live i omkring tre timer med de mange brandsår, inden hun døde af skaderne.

Fortsat efterforskning

Specialanklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen, oplyser, at varetægtsfængslingen af den 52-årige mand blev opretholdt til den 1. juli. Han bekræfter samtidigt, at den sigtede nu er løsladt.

Manden menes ikke længere at kunne forstyrre politiets efterforskning af sagen. Og det var netop hensynet til, at Fyns Politi skulle have ro til sin efterforskning, der gjorde, at en dommer efter grundlovsforhøret i april afsagde en kendelse om varetægtsfængsling.

- Men nu er det altså politiet og dermed anklagemyndighedens vurdering, at han ikke længere kan lægge hindringer i vejen for efterforskningen, forklarer Klaus Holten Kristensen.

Klaus Holten Kristensen oplyser, at politiet har en stor mængde materiale at arbejde med i den fortsatte efterforskning af sagen. Men det er endnu for tidligt at konstatere, om efterforskningen resulterer i en tiltale for manddrab eller for andre straffelovsovertrædelser.

- Jeg ved, at der blev foretaget en masse tekniske undersøgelse ved gerningsstedet. Tiden må så vise, om sigtelsen bliver fulgt op af et anklageskrift, siger Klaus Holten Kristensen