Adgang forbudt: Badebroer lukket i badesæsonen

Et møde efter sommerferien skal afklare, hvorfor to kommunale badebroer til en samlet pris på 1,2 millioner kroner er mere eller mindre ubrugelige.

Nyborg: Det er næppe et skilt med "al færdsel forbudt", turister og andre badegæster forventer at blive mødt med på badebroerne i Nyborg.

Og da slet ikke på en kommunal badebro, der ellers skulle gøre strandlivet mere attraktivt.

Men det er ikke desto mindre den besked, gæsterne på stranden ved Hesselhuset i Nyborg får.

Her opfordres badende til ikke at benytte en kun to år gammel udvidet bro, der er konstrueret, så den burde være til gavn for både badende og kajakker.

Badebroen blev lukket første gang i begyndelsen af juli, efter at blæst og højvande tilsyneladende havde revet et brofag løs og forvist det til havets bund.

Nu er den lukket igen - angiveligt fordi, reparationerne efter en påsejling ikke har kunnet holde.

Og Nyborg Kommune ved ikke, hvornår - og om - broen bliver brugbar igen:

"På grund af sommerferieafvikling kan vi ikke sige, hvornår det er udbedret. Vi beklager meget, når nu sommervarmen endelig er over os", som det hedder i en besked til borgerne på Facebook.