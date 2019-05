Ældresagen: Frivillige skal ikke løse opgaver for kommunen

Venstre, DF og SF vil undersøge muligheden for et samarbejde med frivillige foreninger om gåture for hjemmeboende ældre. Dermed har politikerne bevæget sig ud på et skråplan, lyder kritikken fra formanden for Ældresagens koordinationsudvalg, Peter Enevold, der blankt afviser idéen.

- Prøv at forestille det et ramaskrig, det ville give, siger han.

Han sammenligner det med at foreslå, at man fremover vil overlade det til frivillige at gå tur med børnene i børnehaven.

- Det betyder, at man klart melder ud, at offentlige opgaver skal overtages af gratis frivillig arbejdskraft. En markant udmelding fra en kommune - der i det mindste endnu - ikke kan karakteriseres som nødlidende. Efter Ældresagens opfattelse er det et totalt skråplan, politikerne er på vej ud. Frivillig indsats er vigtig, men det skal på ingen måde erstatte kommunale opgaver, skriver formanden for koordinationsudvalget, Peter Enevold, i en mail til redaktionen.

De tre partier er samtidig enige om at undersøge muligheden for at samarbejde med frivillige foreninger om et af de tilbud, som falder bort, nemlig gåture med hjemmeboende ældre. Også den del af spareplanen møder nu massiv kritik fra Ældresagen.

Det sker - som tidligere omtalt i Fyens Stiftstidende - i et forsøg på at tøjle de galoperende udgifter på ældreområdet.

Nyborg: Tilbuddet om gratis varmtvandstræning og klargøring af den kolde mad vil politikerne ikke røre ved. Men derudover har et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF godkendt nye besparelser på kommunens ældste borgere for knap 14 millioner kroner.

Et stærkere tilbud?

Men sammenligningen holder ikke, mener formanden for Skole- og Dagtibudsudvalget, SF'eren Suzette Frovin, som er en del af det politiske flertal bag det nye forslag.

- Forskellen er, at hvor man i en daginstitution har med børn at gøre, så vil gåture med ældre, der bor i eget hjem, bygge på en aftale mellem to voksne mennesker.

Suzette Frovin arbejder til daglig på Center for Frivillighed i Odense og har beskæftiget sig indgående med grænsen mellem frivilligt arbejde og kommunale opgaver. Og hun er ikke enig i, at man er trådt over stregen i den aktuelle sag.

- Regel nummer ét er, at kommunen ikke kan komme til de frivillige foreninger og bede om noget. Men vi kan godt forestille os, at der er frivillige foreninger, som kan se en idé i at have gåturene som en del af deres tilbud. Vi tror ovenikøbet på, at det kan blive et stærkere tilbud til de ældre. For som det er nu, er der kun tale om en enkelt gåtur om ugen eller hver 14. dag. Det er næsten omsonst, hvis formålet er at komme ud og få lidt frisk luft, siger Suzette Frovin.

Hun lægger samtidig vægt på, at der ikke er tale om, at de frivillige skal løse en kommunal kerneopgave.

- Det ville være noget helt andet, hvis vi havde sagt: Er der nogen frivillige foreninger, der vil lege kommunale hjemmehjælpere. Men det er slet ikke der, vi er. Jeg synes slet ikke, at det her er et skridt i den forkerte retning, siger SF'eren.